Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 192,60 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 192,60 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 191,95 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 192,80 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.678 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 26,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,78 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 203,70 EUR an.

Am 07.02.2024 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 2,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.436,50 EUR – ein Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.168,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

