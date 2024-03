Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 193,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 193,60 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 193,65 EUR. Bei 192,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 3.582 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 0,49 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,78 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 203,70 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.436,50 EUR – ein Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.168,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,12 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

