Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 259,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 259,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 256,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.726 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 259,10 EUR markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 0,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (175,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 32,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,22 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 234,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

