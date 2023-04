Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 178,40 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,45 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 176,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 91.342 Stück.

Am 30.03.2023 markierte das Papier bei 182,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 1,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,15 EUR am 11.06.2022. Mit einem Kursverlust von 20,42 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 191,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 08.02.2023 vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.168,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 934,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.04.2024 dürfte Deutsche Börse die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,32 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

