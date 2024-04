Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 185,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 185,40 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 184,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.375 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 194,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 17,69 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,44 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 07.02.2024 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.436,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 23.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,11 EUR je Aktie aus.

