Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04.05.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 165,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,40 EUR. Mit einem Wert von 166,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 86.087 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei 169,95 EUR erreichte der Titel am 26.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 2,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 132,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 24,92 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,85 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 25.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.187,60 EUR im Vergleich zu 855,10 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 26.07.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 8,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com