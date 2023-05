Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 175,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 176,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 172,95 EUR. Bisher wurden heute 178.043 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Am 11.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 18,33 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 193,40 EUR.

Am 26.04.2023 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 2,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.231,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,98 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 präsentieren. Deutsche Börse dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie im Minus: S&P prüft Bonität der Deutschen Börse auf Herabstufung

April 2023: Die Expertenmeinungen zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie heftig unter Druck: Deutsche Börse erhöht Prognose - Übernahme von SimCorp geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com