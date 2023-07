Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Dienstagmittag vor

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 170,55 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 170,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 170,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.740 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 186,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,41 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 194,27 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,98 Prozent auf 1.231,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

