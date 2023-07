Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Nachmittag positiv

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 170,55 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 170,55 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 171,00 EUR. Bei 168,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 95.126 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 8,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 154,50 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 10,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,27 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 EUR je Aktie generiert. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.231,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,46 EUR je Aktie belaufen.

