Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 164,25 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 164,25 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,25 EUR. Bei 164,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.311 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 13,46 Prozent Luft nach oben. Bei 154,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 6,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,50 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 25.07.2023 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,98 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.220,60 EUR – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.017,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 18.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 EUR je Aktie belaufen.

