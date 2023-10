Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 158,70 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 158,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 158,55 EUR. Mit einem Wert von 158,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 11.970 Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 17,42 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,95 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 2,36 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 190,82 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 25.07.2023. Es stand ein EPS von 2,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,58 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

