Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag in Rot

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 158,95 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 158,05 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.600 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 180,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 11,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 135,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,05 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 186,72 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.090,20 EUR gegenüber 837,90 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,07 EUR je Aktie belaufen.

