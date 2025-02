Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 240,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 15:50 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 240,40 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 241,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 238,90 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.398 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 0,58 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,90 EUR am 30.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,05 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,78 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

