Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 192,85 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 192,85 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,10 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.913 Deutsche Börse-Aktien.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 0,88 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 20,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 203,70 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1.436,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.168,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

