Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Deutsche Börse legte um 16:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 166,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 167,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 176.862 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.06.2021 Kursverluste bis auf 132,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 20,38 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 167,43 EUR aus.

Deutsche Börse gewährte am 25.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 814,00 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 934,80 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 25.04.2022 erwartet. Am 15.02.2023 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,03 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

