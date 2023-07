Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag schwächer

Deutsche Börse im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 168,10 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 168,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 167,55 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,50 EUR. Zuletzt wechselten 86.315 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 154,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 8,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,45 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 26.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.231,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.061,60 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,48 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

