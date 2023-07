Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 168,25 EUR nach.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 168,25 EUR. Bei 167,55 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.316 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 186,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Abschläge von 8,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.04.2023. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.231,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,48 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

