Deutsche Börse Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Börse

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 173,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 173,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 174,00 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.999 Stück gehandelt.

Bei 175,00 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 0,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 27,61 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 175,60 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,98 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.017,80 EUR – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 881,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Börse am 19.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 30.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,79 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

