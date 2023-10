Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 160,75 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 160,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 161,10 EUR. Bei 159,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.807 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,93 Prozent. Bei 154,95 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 3,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 190,82 EUR.

Am 25.07.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.220,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.017,80 EUR umgesetzt.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 28.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Erste Schätzungen: Deutsche Börse gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone