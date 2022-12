Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Deutsche Börse

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 178,40 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 177,80 EUR. Bei 178,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.567 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 180,00 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit Abgaben von 31,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 189,72 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 19.10.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.090,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie: Was Analysten von Deutsche Börse erwarten

Porsche-Aktien im Plus: Porsche AG könnte wohl bald im DAX vertreten sein - neben Porsche SE

Deutsche Börse will DAX behutsam reformieren - "Die Marke darf nicht leiden" - Aktie etwas stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com