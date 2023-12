Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 177,65 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 177,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 178,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 177,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.947 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,90 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,91 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR in den Büchern standen.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,56 EUR je Aktie belaufen.

