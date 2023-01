Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Freitagmittag schwächer

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 156,15 EUR abwärts. Bei 155,50 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 157,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112.064 Stück gehandelt.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 180,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 13,25 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,99 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,72 EUR.

Am 19.10.2022 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.090,20 EUR gegenüber 837,90 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 07.02.2024 dürfte Deutsche Börse die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 8,07 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Was Analysten von der Deutsche Börse-Aktie erwarten

Erfolgsrezept für Anleger: Das verbirgt sich hinter der 14- bzw. 15-Jahres-Regel

Deutsche Börse-Aktie sinkt: Credit Suisse wirft Deutsche Börse von Favoritenliste

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com