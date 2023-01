Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag billiger

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 155,30 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 155,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 157,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 221.861 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,00 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 13,72 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 19.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.090,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 837,90 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,07 EUR je Aktie belaufen.

