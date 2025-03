Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 253,10 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 253,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 250,80 EUR. Mit einem Wert von 256,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.716 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 259,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,50 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,22 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,15 EUR im Jahr 2025 aus.

