Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 154,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 154,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.145 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (169,95 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 8,83 Prozent zulegen. Am 11.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 132,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 16,68 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 173,52 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.187,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 855,10 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 26.07.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,29 EUR je Aktie belaufen.

