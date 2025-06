Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 283,70 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 283,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 284,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 282,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 18.686 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,74 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 60,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,27 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 264,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

