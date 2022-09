Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag stabil

Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 167,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 168,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 167,45 EUR. Bei 167,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.220 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,66 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 135,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 175,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.017,80 EUR gegenüber 881,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 30.10.2023 präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

