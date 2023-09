Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 160,80 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 160,80 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 160,75 EUR. Bei 161,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.449 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 13,71 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 3,64 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 191,50 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 18.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 28.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Aktie aus.

