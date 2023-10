Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 162,70 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 162,70 EUR nach oben. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 163,05 EUR zu. Mit einem Wert von 160,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 136.126 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,54 Prozent. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 4,76 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 190,82 EUR aus.

Am 25.07.2023 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.220,60 EUR im Vergleich zu 1.017,80 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben