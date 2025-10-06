Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 227,10 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 227,10 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 227,00 EUR. Bisher wurden heute 5.102 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 22,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 206,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 10,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,22 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

