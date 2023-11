Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 158,85 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 160,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.788 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 19.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 3,93 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,45 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 18.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,30 EUR im Vergleich zu 1.090,20 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

