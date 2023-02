Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag mit Einbußen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 166,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 166,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.158 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 185,52 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.090,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,08 EUR fest.

