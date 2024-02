Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Deutsche Börse im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 186,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 186,60 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 186,95 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 186,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.400 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 190,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 2,12 Prozent niedriger. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 22,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 199,36 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,30 EUR im Vergleich zu 1.090,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,54 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Ausblick: Deutsche Börse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Deutsche Börse-Chef Weimer: Deutschland braucht neue "Equity Story"