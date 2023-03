Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag im Minus

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 165,70 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 165,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.692 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,00 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 7,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 22,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 187,67 EUR.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1.168,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 934,80 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen. Am 24.04.2024 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,26 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

