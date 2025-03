Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse wird am Mittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 255,60 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 255,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 253,30 EUR. Bei 254,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 66.219 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 259,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 1,53 Prozent Luft nach oben. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 31,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 234,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

