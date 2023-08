Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 167,10 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 167,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 166,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.327 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 186,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,52 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 154,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,27 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 192,09 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,98 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.220,60 EUR – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.017,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 18.10.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Börse.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie gibt leicht nach: Deutsche Börse erwirbt Restanteil an Fondsplattform FundsDLT

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Börse-Investment eingefahren

Analysten sehen für Deutsche Börse-Aktie Luft nach oben