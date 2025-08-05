Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 258,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 258,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 258,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,00 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.382 Stück gehandelt.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 13,89 Prozent Luft nach oben. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 179,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 44,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,13 EUR fest.

