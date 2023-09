Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 160,45 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 160,45 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 157,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 101.218 Stück.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 154,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 3,43 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,50 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2024 dürfte Deutsche Börse die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

