Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 159,00 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 159,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 158,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.761 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 17,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 154,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,50 EUR.

Am 25.07.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 18.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 28.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

