Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 166,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 166,95 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 166,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.906 Deutsche Börse-Aktien.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,80 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,57 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 185,52 EUR.

Am 20.10.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.090,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 837,90 EUR umgesetzt.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,08 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

