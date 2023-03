Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Um 11:48 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 165,00 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 163,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,15 EUR. Zuletzt wechselten 96.516 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,50 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 187,67 EUR.

Am 08.02.2023 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,64 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.168,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 934,80 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 9,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

