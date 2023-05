Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag leichter

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 174,85 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 174,10 EUR. Bei 176,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.405 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.06.2022 (148,15 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,02 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,70 EUR.

Am 26.04.2023 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.231,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Börse dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,42 EUR je Aktie belaufen.

