Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 169,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 169,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 169,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 169,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.352 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 154,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2022). Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 192,55 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 25.07.2023. Es stand ein EPS von 2,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.220,60 EUR gegenüber 1.017,80 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

