Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Freitagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 162,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 164,15 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 162,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 194.129 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 191,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 25.07.2023. Das EPS lag bei 2,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.220,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.017,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 28.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

