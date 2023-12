Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse steigt am Freitagnachmittag

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 179,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 179,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 179,70 EUR. Mit einem Wert von 178,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 214.070 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 3,82 Prozent zulegen. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 194,91 EUR angegeben.

Am 18.10.2023 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,30 EUR im Vergleich zu 1.090,20 EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

