Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 178,35 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 178,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 178,50 EUR. Bei 178,25 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 178,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.445 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 4,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2023 (152,60 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 16,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,91 EUR an.

Am 18.10.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,30 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

