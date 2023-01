Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Montagmittag fester

Um 12:22 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 158,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 158,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.416 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 16,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,72 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 19.10.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,74 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.090,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 837,90 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 vorlegen. Deutsche Börse dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,06 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse