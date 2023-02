Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 171,80 EUR. Bei 173,80 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,15 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 188.046 Aktien.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,56 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 135,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 166,62 EUR angegeben.

Deutsche Börse veröffentlichte am 20.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.090,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 24.04.2024 präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

