Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 167,75 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,90 EUR. Mit einem Wert von 167,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.066 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 180,00 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,53 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 185,52 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 20.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.090,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 837,90 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Börse am 26.04.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 8,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse