Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 186,15 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 186,15 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 186,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 187,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 135.947 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 190,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,42 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 18,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,27 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,08 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.188,30 EUR gegenüber 1.168,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,09 EUR je Aktie belaufen.

